Чому можна зарядити паличку з діалектрика під час тертя,тримаючи її в руці,і зовсім неможливо це зробити з металевою паличкою?

Физика
Чому можна зарядити паличку з діалектрика під час тертя,тримаючи її в руці,і зовсім неможливо це зробити з металевою паличкою?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что металл, это проводник, и заряд идёт в руку. Основное свойство диэлектрика состоит в способности поляризоваться во внешнем электрическом поле.
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