77/30 : 2,75 срочнооо

Математика
77/30 : 2,75 срочнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2,75/77=1,07\\\
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