Над словами с пропущенными буквами поставь номер соответствующей орфограммы. Подчеркни орфограммы. В синем небе звёзды блещ...т. В синем (в ком? в чём?) море волны хлещ..т, Туча по небу идёт. Бочка (по кому? по чему?) по морю п...
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Над словами с пропущенными буквами поставь номер соответствующей орфограммы. Подчеркни орфограммы. В синем небе звёзды блещ...т. В синем (в ком? в чём?) море волны хлещ..т, Туча по небу идёт. Бочка (по кому? по чему?) по морю плывёт. (за кем? за чем?) За морем ж...т...... не худо. В свете ж вот какое чудо: Остров (на ком? на чём?) на море лежит, Град на острове стоит. С златоглавыми церквями. С теремами и садами. Снова князь (у кого? у чего?) у моря ходит, С синя (с кого? с чего?) моря глаз не сводит. Князь пошёл, забывши горе. Сел на башню. и (на кого? на что?) на море Стал глядеть он; (кто? что?) море вдруг Всколыхалося вокруг. Помогите пожалуйста добрые люди!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БлещУт,хлещУт(окончание глагола,мн.ч.,начальная форма блистать,хлестать,1 спр),жИтьЁ(жи-ши, ё-окончание сущ.)
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