На стороне АВ треугольника взята точка D .Чему равна сторона АВ треугольника ,если АD=5см ,ВD=6cм

Геометрия

На стороне АВ треугольника взята точка D .Чему равна сторона АВ треугольника ,если АD=5см ,ВD=6cм

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