На стороне АВ треугольника взята точка D .Чему равна сторона АВ треугольника ,если АD=5см ,ВD=6cм
Геометрия
На стороне АВ треугольника взята точка D .Чему равна сторона АВ треугольника ,если АD=5см ,ВD=6cм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=АD+BD=5+6=11см Ответ-АВ=11 см
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