Пять причастий из рассказа Дубровский

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Пять причастий из рассказа Дубровский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что дескать Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться.
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