Что происходит(бывает) в проводнике когда по нему идет ток?

Физика
Что происходит(бывает) в проводнике когда по нему идет ток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Во время движения электроны ударяются об атомы вещества и передают им часть своей энергии. Этим объясняется то, что включенный в сеть проводник нагревается. А сами электроны замедляют свое движение. Но электрическое поле их снова ускоряет, поэтому они вновь устремляются к плюсу. Этот процесс происходит бесконечно, пока вокруг проводника имеется электрическое поле. Получается, что именно электроны испытывают сопротивление электрического тока. То есть чем больше препятствий они встречают, тем выше значение этой величины.
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