Помогите пожалуйста найти однокоренные слова к словам Доблесть звезда и всё и сейчас говорю спасибо
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Помогите пожалуйста найти однокоренные слова к словам Доблесть звезда и всё и сейчас говорю спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доблестный - больше однокоренных слов нет, насколько я знаю) звездный, звездопад
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