Помогите пожалуйста найти однокоренные слова к словам Доблесть звезда и всё и сейчас говорю спасибо

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Помогите пожалуйста найти однокоренные слова к словам Доблесть звезда и всё и сейчас говорю спасибо

Автор: Гость