Особености различея русских и казахских сказое

Русский язык
Особености различея русских и казахских сказое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русские и казахские сказки,ну во-первых, это конечно же разные традиции, у каждого народа, страны свои понятия, правила, приоритеты,ведь наша курочка ряба. понимается нечто иное, как добрая сказка, сказка с со смыслом, с добротой, с нежностью как в снегурочке или гуси- лебеди,всё это сказки о доброте, о человеческих ценностях присущие каждому из нас 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение рациональным способом (3x-10)×4=20
Ответить
Химия
Силку киньте на реферат на химию на тему миндобрива
Ответить
История
Какая польза от Петра 1 в России?
Ответить
Математика
Помагите решить примеры деление в столбик 642:6 318:3 545:5
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста найти однокоренные слова к словам Доблесть звезда и всё и сейчас говорю спасибо
Ответить