Особености различея русских и казахских сказое

Гость: Гость:

Русские и казахские сказки,ну во-первых, это конечно же разные традиции, у каждого народа, страны свои понятия, правила, приоритеты,ведь наша курочка ряба. понимается нечто иное, как добрая сказка, сказка с со смыслом, с добротой, с нежностью как в снегурочке или гуси- лебеди,всё это сказки о доброте, о человеческих ценностях присущие каждому из нас