Какая из скоростей больше и во сколько 72км/ч или 30м/с
Физика
Какая из скоростей больше и во сколько 72км/ч или 30м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72км/ч=20м/с, т.к.72×10(дробь)3600=720(дробь)36 ответ:20м/с>30м/с
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