Составить отзыв на книгу Гончарова "Обломов" Срочно!!!!!!!!! 35баллов

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Роман Гончарова "Обломов" заставляет читателя задуматься о смысле жизни. Кто такой Илья Ильич Обломов? Обыкновенный лентяй или человек, не видящий абсолютно никакого смысла в жизни? Образ Обломова заслуживает пристального внимания хотя бы ради того, чтобы составить исчерпывающее мнение об этом человеке. Жизнь Обломова пуста и бессмысленна. Да можно ли назвать его существование жизнью? У Ильи Ильича нет абсолютно никаких стремлений, каждый его день похож на предыдущий. Он пребывает в своем растительном существовании, не отвлекаясь ни на что. Обломов всячески противится тем, кто пытается его поднять с уютного дивана. Внешний мир представляется Обломову чуждым и враждебным. Обломов ни болен, ни разочарован в жизни. Просто ему удобно жить так, как он живет, --в полном бездействии. Он целыми днями лежит в своем халате из персидской материи. Причем "лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием".