ПОЖАЛУЙСТА!!! ХЕЛП!! МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ, ЭТО ИЗИИ!!!!

Математика
ПОЖАЛУЙСТА!!! ХЕЛП!! МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ, ЭТО ИЗИИ!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26/18+17/18=43/18=2 7/18
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