Как в условиях демократии народ может выражать свою волю

Обществознание
Как в условиях демократии народ может выражать свою волю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.проведение шествия, митингов, демонстраций, проведение открытых дискуссий, выступление в сми
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