Составить предложение по схеме дополнение обстоятельство

Русский язык
Составить предложение по схеме дополнение обстоятельство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице снег. (А можно добавить глагол?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить неравенство: х-9/х+3>0
Ответить
Математика
Функция зададена формулай.знайдице ее область определения и нули функции 1)y=-5x-15 2)y=x2+2x-24
Ответить
Математика
Выставку детских рисунков за 3 дня посетило 830 человек.В первый день пришло 147 челл??век,а во второй день на 118 человек больше. Сколько человек ...
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 42 сантиметра,а длина составляет 5/21 от его ширины.Найдите площадь прямоугольника.
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите мне написать рассказ о любимом герое в Present Simple
Ответить