Составить предложение по схеме дополнение обстоятельство
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Составить предложение по схеме дополнение обстоятельство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице снег. (А можно добавить глагол?)
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