Московские князья и их деятельность

Гость: Гость:

Данила Московский (самый младший сын Невского) . Расширил свой удел, присоединив Переяславль. В распрях братьев (старших сыновей Невского - не участвовал) Юрий Московский - его сын. Присоединил Коломну. Однако, был большой злодей. Виновен в смерти тверского князя Михаила Святого. Иван Калита - второй сын. Прикупал малые города по периметру. Первым начал утаивать от ордынцев часть дани. Чем заложил начало богатству и подъёму Москвы. Потом правили сыновья последнего - Семён Гордый и Иван Красный. После последнего - Дмитрий Донской.