Выставку детских рисунков за 3 дня посетило 830 человек.В первый день пришло 147 челл??век,а во второй день на 118 человек больше. Сколько человек посетило в третий день.

Математика
Выставку детских рисунков за 3 дня посетило 830 человек.В первый день пришло 147 челл??век,а во второй день на 118 человек больше. Сколько человек посетило в третий день.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
147+118=265 человек пришли во второй день 830-147-265 =418 человек посетили выставку в третий день или 830-147 -(147+118)=418
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