Выставку детских рисунков за 3 дня посетило 830 человек.В первый день пришло 147 челл??век,а во второй день на 118 человек больше. Сколько человек посетило в третий день.

Математика

Выставку детских рисунков за 3 дня посетило 830 человек.В первый день пришло 147 челл??век,а во второй день на 118 человек больше. Сколько человек посетило в третий день.

Автор: Гость