Составить план действий (мероприятий) по трудовому подвигу в наши дни Срочно
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Составить план действий (мероприятий) по трудовому подвигу в наши дни Срочно
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МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮПРАЗДНОВАНИЯ 71 ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.1. Провести конкурс в школе "Фотографии ПОБЕДЫ"2. Классным руководителям провести урок Воинской Славы.3. Проведение тематических классных часов и встречи с ветеранами ВОВ 4. Проведение конкурса школьного рисунка5. Поздравления ветеранов. оказание помощи. и т.д.
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