Составить предложение со словом береза,лебедь,муравейник,матрешки
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Составить предложение со словом береза,лебедь,муравейник,матрешки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около деревни растёт красивая берёза. Под берёзой стоит муравейник. А рядом с нашей школой есть небольшое озеро та плавают каждой весной лебеди.
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