Составить предложения имён существительный (корень, кнопка
Русский язык
Составить предложения имён существительный (корень, кнопка
Ответ(ы):
Гость:
На столе лежали : кнопки,пуговицы,булавки. предложение простое. повествовательнле
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