Составить предложения имён существительный (корень, кнопка

Русский язык
Составить предложения имён существительный (корень, кнопка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На столе лежали : кнопки,пуговицы,булавки. предложение простое. повествовательнле
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Придумай и запиши верное утверждение с любым выделеным словом: монархия республи??а призедент демократия
Ответить
Другие предметы
Самостоятельно составь план работы над изделием грузовик 3 класс
Ответить
Алгебра
Помогите с заданием. S ромба = 27, P ромба = 36. Требуется найти высоту ромба. Напишите пожалуйста формулу и решение, спасибо.
Ответить
Алгебра
Решите систему неравенств 7x-12≤2 и 4-2х<5 С рисунком координатной прямой,пожалуйс??а.
Ответить
Биология
Пожалуйста, очень нужно! Ответе на вопросы с 4-16пожалуйста!!
Ответить