Составить предложения с данными словами

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Составить предложения с данными словами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он действовал собранно. Она бесшумно подкралась к своей подруге. В комнате было убрано. Это несомненно лучший вариант. Она растерянно смотрела в сторону. Она была испугана. Они организованно вышли из класса. Избирали всех попарно. Она озорно посмотрела на него. Она сказала эту фразу звучно. То, что это было притворно понял каждый. Картина была искажена временем./Изображение было искажено. Он рассержено отвернулся.
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