Составить рассказ про животного про животного парка

Гость: Гость:

Однажды в один маленький кенгуру и он когда то потерялся Не кто-нибудь не мог найти и Однажды я когда ложился спать увидел что такое черное белое я не мог понять что же это может быть может быть Говорит мальчик может быть это что-то черное Может это человек или что это может или воздух из листьев или тюльпан я пошел И я увидел маленького кенгуру пошел отдать у меня поблагодарили