Составить рассказ про животного про животного парка

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Составить рассказ про животного про животного парка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды в один маленький кенгуру и он когда то потерялся Не кто-нибудь не мог найти и Однажды я когда ложился спать увидел что такое черное белое я не мог понять что же это может быть может быть Говорит мальчик может быть это что-то черное Может это человек или что это может или воздух из листьев или тюльпан я пошел И я увидел маленького кенгуру пошел отдать у меня поблагодарили
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