Составить словосочетание со словом допты* ал, бер,
Қазақ тiлi
Составить словосочетание со словом допты* ал, бер,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ержан, бүгін допты ал, ертең ұмытпай алып кел. Сен допты маған бер.
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