СОСТАВИТЬ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОВЕСТИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СО СЛОВОМ АВТОСТ??ЯНКА
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СОСТАВИТЬ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОВЕСТИ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СО СЛОВОМ АВТОСТ??ЯНКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я приехал на автостоянку и вдруг у машины лопнуло колесо.
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