Скорость парохода относится к скорости течения как 36:5 . Пароход двигался по течен??ю 5 ч 10мин . Сколько времени потребовалось ему , чтобы вернуться обратно ?
Математика
Скорость парохода относится к скорости течения как 36:5 . Пароход двигался по течен??ю 5 ч 10мин . Сколько времени потребовалось ему , чтобы вернуться обратно ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость теплохода 36*х скорость течения 5*х путь вниз по течению за 5 целых 1/6 часа --- (36х+5х)*31/6 время = путь / скорость ( (36х+5х)*31/6 ) / (36х - 5х) = (41х*31/6 ) / (31х) = 41х*31 / (6*31х) = 41/6 часа это 6 часов 50 минут или 410/60 часа или 410 минут
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Окружающий мир