Скорость парохода относится к скорости течения как 36:5 . Пароход двигался по течен??ю 5 ч 10мин . Сколько времени потребовалось ему , чтобы вернуться обратно ?

Математика

Скорость парохода относится к скорости течения как 36:5 . Пароход двигался по течен??ю 5 ч 10мин . Сколько времени потребовалось ему , чтобы вернуться обратно ?

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