Почеиу меняется погода на земле

Окружающий мир
Почеиу меняется погода на земле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздух в нижней атмосфере находится в постоянном движении. Его громадные потоки различной температуры и влажности перемещаются над земной и водной поверхностью, и, когда одна воздушная масса вытесняет другую, погода меняется.
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