I Один смежных углов на 32 градусов больше другого найдите оба угла
Геометрия
I Один смежных углов на 32 градусов больше другого найдите оба угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные в сумме равны 180 град 180-32=148 град (это сумма двух равных углов) 148 : 2= 79 град первый угол 79+32=101 град второй угол Удачи!
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