Прямые CE и MP пересекаются в точке K. Угол CKP равен 90° . Найдите остальные три угла об??азовавшиеся при пересечении CE и MP

Геометрия
Прямые CE и MP пересекаются в точке K. Угол CKP равен 90° . Найдите остальные три угла об??азовавшиеся при пересечении CE и MP
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол EKM =90 градусов т. к. вертикальный угол углу СКР.Угол МКС=90 градусов т.к. смежный угол углу МКЕ.Угол ЕКР=90 градусов т.к. вертикальный угол углу МКС
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