Прямые CE и MP пересекаются в точке K. Угол CKP равен 90° . Найдите остальные три угла об??азовавшиеся при пересечении CE и MP

Геометрия

Прямые CE и MP пересекаются в точке K. Угол CKP равен 90° . Найдите остальные три угла об??азовавшиеся при пересечении CE и MP

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