1)Какие горы находятся на границе Европы и Азии?Где, в Европе или в Азии лежит Сибирь 2)Кто учавстовал в Великой Северной экспедиции? 3)Кому принадлежит открытие Антарктиды?Австралии?Океании?

Гость: Гость:

1. Урал. 2. Василий Прончищев и его жена Татьяна, Семен Челюскин, Дмитрий Овцын, Федор Минин, Степан Муравьев, Дмитрий Лаптев 3.1Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. 3.2Австралию Абель Тасман 1644, но истинный открыватель 1606 — Виллем Янсзон 3.3.Начало географическим открытиям европейцев в Океании было положено первым кругосветным путешествием Магеллана, который в 1521 г. посетил остров Гуам (Марианские острова). В XVI в. испанские и португальские мореплаватели открыли острова Каролинские, Маршалловы, Соломоновы, Маркизские, Токелау, Санта-Крус