Помогите, пожалуйста решить 1 пример

Гость: Гость:

Во второй дробы вместо минуса ставишь плюс и у тебя получается так что 3-y меняется местами следовательно знаменатель у второй дроби становится y-3.После этого при сложении дробей числители складываются и делятся на общий знаменатель.У тебя будет дробь:(y^2-8y+9+2y)/y-3.y-3 это знаменатель(под чертой).В конце выходит дробь:(y-3)^2/y-3. Поставб сердечко,если помог.