Составить трисловосочетания покажи схемой строение составленных играть в хоккей
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Составить трисловосочетания покажи схемой строение составленных играть в хоккей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Играть (гл.сл. - во что?) в хоккей. Бегать (гл.сл. - как?) быстро. Играть (гл.сл. с кем?) с друзьями.
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