Составить цветовую схему на слово груша

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Составить цветовую схему на слово груша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синий, синий, красный, синий, красный. Синий- согласные, красные- гласные. 
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