Составить уравнения и найти неизвестное число Неизвестное число увеличили в 6 раз, получилось число 24 Неизвестное число увеличили на 6 получилось число 24 Неизвестное число уменьшили в 7 раз получилось число Неизвестное ч...

Математика

Составить уравнения и найти неизвестное число Неизвестное число увеличили в 6 раз, получилось число 24 Неизвестное число увеличили на 6 получилось число 24 Неизвестное число уменьшили в 7 раз получилось число Неизвестное число уменьшили на 7 получилось число 9

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