Составить уравнения и найти неизвестное число Неизвестное число увеличили в 6 раз, получилось число 24 Неизвестное число увеличили на 6 получилось число 24 Неизвестное число уменьшили в 7 раз получилось число Неизвестное ч...
Математика
Составить уравнения и найти неизвестное число Неизвестное число увеличили в 6 раз, получилось число 24 Неизвестное число увеличили на 6 получилось число 24 Неизвестное число уменьшили в 7 раз получилось число Неизвестное число уменьшили на 7 получилось число 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х•6=24 х=24:6 х=4 Ответ: неизвестное число=4. а+6=24 а=24-6 а=18 Ответ: неизвестное число=18. у-7=9 у=7+9 у=16 Ответ: неизвестное число=16.
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