Составить задачу на встречное движение, записать схему и её решение.4класс Плиз!!!
Математика
Составить задачу на встречное движение, записать схему и её решение.4класс Плиз!!!
Ответ(ы):
Гость:
Из 1 города выехал катер со скоростью 120 км/ч ему на встречу выехал из другово города поезд со скоростью на 40 км/ч меньше чем первого катер расстояние между ними 600км сколько времени пройдёт пока катера встретится решение: 120-40=80км скорость 2 катера 2)80+120=200 км их общая скорость 3)600:200=3(Ч)
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