Составьте алгоритм работы с микроскопом.

Гость: Гость:

1. Микроскоп поставьте штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края стола. Приведите микроскоп в рабочее положение, наклонив верхнюю часть штатива на 45 градусов. В отверстие предметного столика при помощи зеркала направьте свет. 2. Приготовленный препарат поместите на предметный столик и закрепите предметное стекло зажимами. 3. Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1-2 мм от препарата. 4. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. Глядя в окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появится чёткое изображение объекта исследования. 5. После работы микроскоп приведите в нерабочее положение и уберите в футляр. Микроскоп - хрупкий и дорогой прибор: работать с ним надо аккуратно, строго следуя правилам.