Составьте диалог в котором собеседники расспрашивают друг друга о собранных коллекциях

Гость: Гость:

-ты собираешь что-нибудь? -да, я коллекционирую марки. Я собрал уже целый альбом, это почти 500 марок. У меня есть с изображениями героев, космонавтов и ещё много всяких. А что коллекционируешь ты? -А я собираю старые модели машинок. У меня уже целых 3 полки с разными машинками. -Ты сам собираешь или тебе кто-то помогает? -Я собираю модели с папой, а ты? -А я сам нахожу марки, вклеиваю их в альбом, а потом показываю свою коллекцию маме. Ей очень нравится. -А покажешь? -Да, конечно, можно прямо сейчас.