Составьте диалог в котором собеседники расспрашивают друг друга о собранных коллекциях

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Составьте диалог в котором собеседники расспрашивают друг друга о собранных коллекциях
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-ты собираешь что-нибудь? -да, я коллекционирую марки. Я собрал уже целый альбом, это почти 500 марок. У меня есть с изображениями героев, космонавтов и ещё много всяких. А что коллекционируешь ты? -А я собираю старые модели машинок. У меня уже целых 3 полки с разными машинками.  -Ты сам собираешь или тебе кто-то помогает? -Я собираю модели с папой, а ты? -А я сам нахожу марки, вклеиваю их в альбом, а потом показываю свою коллекцию маме. Ей очень нравится.  -А покажешь?  -Да, конечно, можно прямо сейчас.
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