Составьте и запишите 3-4 предложения на тему Моё любимое дерево . Используя распространенные обращения , выражая с их помощью своё восхищение .

Гость: Гость:

Береза. Мое любимое дерево, оно умеет чувствовать и сожалеть. Я думаю как и нам, людям деревьям больно, особенно чувствительным березам. Они в лесах, бывают по одиночке как сиротки, но для них это и неважно, потому что мне кажется, чем больше, тем слабее. И береза, она более человечние.