Составьте и запишите 3-4 предложения на тему Моё любимое дерево . Используя распространенные обращения , выражая с их помощью своё восхищение .

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Составьте и запишите 3-4 предложения на тему Моё любимое дерево . Используя распространенные обращения , выражая с их помощью своё восхищение .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Береза. Мое любимое дерево, оно умеет чувствовать и сожалеть. Я думаю как и нам, людям деревьям больно, особенно чувствительным березам. Они в лесах, бывают по одиночке как сиротки, но для них это и неважно, потому что мне кажется, чем больше, тем слабее. И береза, она более человечние.
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