Составьте и запишите два предложения с одушевленными существительными мужского ??ода 2-го склонения в родительном и винительном падежах.

Русский язык
Составьте и запишите два предложения с одушевленными существительными мужского ??ода 2-го склонения в родительном и винительном падежах.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я пошел искать своего коня. Все увидели маленького героя.
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