Составьте и запишите два предложения с одушевленными существительными мужского ??ода 2-го склонения в родительном и винительном падежах.

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Составьте и запишите два предложения с одушевленными существительными мужского ??ода 2-го склонения в родительном и винительном падежах.

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