Составьте и запишите предложения соответствующие данные характеристики повеств??вательное невосклицательное двусоставное распространенное осложнение обособленными приложениями обстоятельствам

Русский язык
Составьте и запишите предложения соответствующие данные характеристики повеств??вательное невосклицательное двусоставное распространенное осложнение обособленными приложениями обстоятельствам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постучав в дверь, в дом зашла Таня, наша старая знакомая.
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