Составьте и запишите предложения, соответствующие таким схемам :
Русский язык
Составьте и запишите предложения, соответствующие таким схемам :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)я очень люблю:кошек,собак, птиц. 2)грибной, ливень ,снежный-это виды дождя а остальных незнаю
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