Составьте и запишите предложения,употребляя глаголы в прошедшем времени.А Выделите окончания глаголов.Подчеркните глаголы в переносном значении. Птица,сердце(петь);река ,медведь(уснуть);сучья ,голова(трещать)

Русский язык

Составьте и запишите предложения,употребляя глаголы в прошедшем времени.А Выделите окончания глаголов.Подчеркните глаголы в переносном значении. Птица,сердце(петь);река ,медведь(уснуть);сучья ,голова(трещать)

Автор: Гость