Составьте и запишите предложения,употребляя глаголы в прошедшем времени.А Выделите окончания глаголов.Подчеркните глаголы в переносном значении. Птица,сердце(петь);река ,медведь(уснуть);сучья ,голова(трещать)

Русский язык
Составьте и запишите предложения,употребляя глаголы в прошедшем времени.А Выделите окончания глаголов.Подчеркните глаголы в переносном значении. Птица,сердце(петь);река ,медведь(уснуть);сучья ,голова(трещать)
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