Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (класс, магазин, вагон). Выехать с (Урал, Кавказ). Воз...

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Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (класс, магазин, вагон). Выехать с (Урал, Кавказ). Возвратиться с (дача).

Автор: Гость