Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (класс, магазин, вагон). Выехать с (Урал, Кавказ). Воз...

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Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (класс, магазин, вагон). Выехать с (Урал, Кавказ). Возвратиться с (дача).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выехать (из) городА МосквЫ,городА ТомскА Возвратиться (из) библиотекИ,школЫ,КалугИ Выйти (из) классА,магазинА,вагонА Выехать (с) УралА,КавказА Возвратиться (с) дачИ Предлоги в скобках,окончания выделены капсом.
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