Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (класс, магазин, вагон). Выехать с (Урал, Кавказ). Воз...
Русский язык
Перепишите, раскрывая скобки. Выделите падежные окончания и подчеркните предлоги. Выехать из (город, Москва, Томск). Возвратиться из (библиотека, школа, Калуга). Выйти из (класс, магазин, вагон). Выехать с (Урал, Кавказ). Возвратиться с (дача).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выехать (из) городА МосквЫ,городА ТомскА Возвратиться (из) библиотекИ,школЫ,КалугИ Выйти (из) классА,магазинА,вагонА Выехать (с) УралА,КавказА Возвратиться (с) дачИ Предлоги в скобках,окончания выделены капсом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Раскройте скобки заменяя инфинитив нужной формой глагола 1) i (to see) his face before the torch(to go) .he ( to smile) 2) this book ( to write) in...