Предположите как изменялся человек и условия его жизни в результате овладени огн??м

История
Предположите как изменялся человек и условия его жизни в результате овладени огн??м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек с помощью огня смог готовить себе пищу,сушить одежду и вообще просто грелся )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 21час-1ч45минут?
Ответить
Английский язык
По ответам создайте вопросы! Пожалуйста срочно нужно
Ответить
Окружающий мир
Кого из животных Джеймс Кук не мог встретить в Австралии
Ответить
Математика
Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 16дм, оно наклонено к плоскос??и основания под углом 30. Вычислите длину:а)высоты пирамиды;б)Вы...
Ответить
Русский язык
Как разобрать по составу слово использованный
Ответить