Предположите как изменялся человек и условия его жизни в результате овладени огн??м
История
Предположите как изменялся человек и условия его жизни в результате овладени огн??м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек с помощью огня смог готовить себе пищу,сушить одежду и вообще просто грелся )
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