По ответам создайте вопросы! Пожалуйста срочно нужно

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Are they from Madrid? 5. Are you a pilot? 6. Are they your relatives? 7. Are they Chinese? 8. Are you 11? 9. Are your parents teachers? 10. Is she American?
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