Какая из записей не соответствует ДРОБИ 1-на 4-ая А) о.25 В)25% С) 9и36 дробь Г) 20%
Математика
Какая из записей не соответствует ДРОБИ 1-на 4-ая А) о.25 В)25% С) 9и36 дробь Г) 20%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) 20% 20%=1/5 просто же
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