Какая из записей не соответствует ДРОБИ 1-на 4-ая А) о.25 В)25% С) 9и36 дробь Г) 20%

Математика

Какая из записей не соответствует ДРОБИ 1-на 4-ая А) о.25 В)25% С) 9и36 дробь Г) 20%

Автор: Гость