Найди неверное равенство , если а+б=с: в ответе в+с=а , с-в=а; в+а=с, с-а=в, с=а+в

Математика

Найди неверное равенство , если а+б=с: в ответе в+с=а , с-в=а; в+а=с, с-а=в, с=а+в

Автор: Гость