Найди неверное равенство , если а+б=с: в ответе в+с=а , с-в=а; в+а=с, с-а=в, с=а+в

Математика
Найди неверное равенство , если а+б=с: в ответе в+с=а , с-в=а; в+а=с, с-а=в, с=а+в
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В+с=а, неверное -----------------------------------
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