Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 16дм, оно наклонено к плоскос??и основания под углом 30. Вычислите длину:а)высоты пирамиды;б)Высоты основания пирамиды

Гость: Гость:

1)высота пирамиды = 16дм, тк является катетом напротив которого ежит угол 30гр, 2)в основании пирамиды лежит правильный треугольник, собственно говоря они там везде и по сторонам тоже, сторона основания = 16дм, проводим высоту, = кор кв из (16в кв - 8 в кв) = 8 кор кв из 3