Что такое интуиция? как протекает этот процесс?
Обществознание
Что такое интуиция? как протекает этот процесс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это процесс которым мы не можем управлять, т.е. сознательный контроль отсутствует. Интуиция - это где человеческая логика отсутствует напрочь.
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