Кого из животных Джеймс Кук не мог встретить в Австралии
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Кого из животных Джеймс Кук не мог встретить в Австралии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полярного медведя (обитает на северном полюсе), слона(скорее всего), каких-нибудь лемуров и т.д.
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