Составте и запишите словосочетания "Причастие+сущ.". Образец:- тот,кто приближаетс?? - приближающийся . 1.-Тот,кто соревнуется;тренеруется;упражняется; 2-Те кто торопятся;гонят;зависят. 3-Тот,кто улыбается;любит пожалуйста

Русский язык

Составте и запишите словосочетания "Причастие+сущ.". Образец:- тот,кто приближаетс?? - приближающийся . 1.-Тот,кто соревнуется;тренеруется;упражняется; 2-Те кто торопятся;гонят;зависят. 3-Тот,кто улыбается;любит пожалуйста

Автор: Гость