Составте и запишите словосочетания "Причастие+сущ.". Образец:- тот,кто приближаетс?? - приближающийся . 1.-Тот,кто соревнуется;тренеруется;упражняется; 2-Те кто торопятся;гонят;зависят. 3-Тот,кто улыбается;любит пожалуйста
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Составте и запишите словосочетания "Причастие+сущ.". Образец:- тот,кто приближаетс?? - приближающийся . 1.-Тот,кто соревнуется;тренеруется;упражняется; 2-Те кто торопятся;гонят;зависят. 3-Тот,кто улыбается;любит пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соревнующийся спортсмен, тренирующейся хоккеист, упражняющийся лаборант, торопящиеся прохожие, гонящие машину, улыбающиеся соперники, любящие родители
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