Помогите составить диалог на русском на тему В спортивном магазине

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Здравствуйте,что вам подсказать?-консультант Здраствуйте,я бы хотел коньки,какие лучше? Я бы посоветовал вам вон те,на верхней полке.Они не дорогие и очень хорошие. Спасибо,я бы взял.Можно 42 размер. Да,конечно.Пойдёмте на кассу. И т.д.