Помогите составить диалог на русском на тему В спортивном магазине

Русский язык
Помогите составить диалог на русском на тему В спортивном магазине
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте,что вам подсказать?-консультант Здраствуйте,я бы хотел коньки,какие лучше? Я бы посоветовал вам вон те,на верхней полке.Они не дорогие и очень хорошие. Спасибо,я бы взял.Можно 42 размер. Да,конечно.Пойдёмте на кассу.  И т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите номер 365 пожалуйста
Ответить
История
Почему вспыхнул пожар в Зимнем дворце и почему его неудалось потушить?
Ответить
Английский язык
Как на английском написать транскрипцию слова гостинная ?
Ответить
Алгебра
Расстояние от Юпитера -одной из планет солнечной системы-до Солнца равно 778,1 мл км как это величина записывается в стандартном виде ?
Ответить
Русский язык
Сообщение на тему:"СИНОНИМЫ".
Ответить