Почему вспыхнул пожар в Зимнем дворце и почему его неудалось потушить?

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Грандиозный пожар случился в Зимнем дворце Санкт-Петербурга в декабре 1837 года.Урон зданию был нанесен колоссальный, он практически весь выгорел, но что касается вещей, то почти все было вынесено, пропала сущая мелочь по тем меркам - позолоченный браслет императрицы и серебряный кофейник.